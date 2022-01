Numeri straordinari per l’Active Network Futsal

NewTuscia – VITERBO

Con la vittoria sul Cus Molise, l’Active Network Futsal, ha chiuso il proprio girone di andata. Un cammino scandito da numeri straordinari: 31 punti su 36 disponibili, 10 vittorie 1 pareggio ed 1 sconfitta, vinte tutte le gare in trasferta, 52 gol fatti, 35 subiti.

A commentare il primato, l’allenatore David Ceppi: ”I numeri, dice un mio amico, sono come i bikini, fanno vedere molto ma non tutto. Infatti c’è molto altro che oggi voglio mettere in bilancio: unione di squadra, sacrificio, disciplina, personalità, coraggio, generosità; sono queste le doti che la mia squadra ha messo in campo da settembre ad oggi ed è giusto che io gliene riconosca i meriti”.

”Nonostante ciò, credo che possiamo provare a crescere ancora e migliorare molti dettagli del nostro gioco – ha continuato il tecnico -. Il girone di ritorno sarà molto più difficile, perché tutte le squadre ci affronteranno con uno spirito implacabile, alla ricerca dell’impresa. Noi dovremo solo continuare a lavorare, a credere in noi stessi e a seguire i nostri sogni. Vedremo cosa ci aspetterà alla fine di questo viaggio, fino ad ora, bellissimo”.