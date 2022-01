NewTuscia – VITERBO / Il comitato

Abbiamo costituito ufficialmente il Comitato Amici del Sant’Anna.

Visto il grande interesse dei cittadini verso le tematiche socio/sanitarie che stiamo portando avanti da molto tempo, abbiamo ritenuto opportuno dotarci di uno Statuto e di un Regolamento anche per essere ascoltati ufficialmente presso la Regione Lazio, la Asl e i comuni che rappresentano la Bassa Tuscia.

In questo modo vogliamo dare un “maggior valore” e porre una “maggiore attenzione” verso quelle problematiche e quei temi che riteniamo importanti, come il servizio di primo soccorso h24 presso l’Ospedale ronciglionese.

Al contempo il riconoscimento del nostro Comitato ci permetterà di organizzare alcune raccolte fondi atte ad acquistare macchinari e strumentazioni utili da donare all’Ospedale S.Anna

L’emergenza Covid ha ben dimostrato a tutti i cittadini quanto sia importante avere un Ospedale funzionante a “pochi passi da casa”.

Noi ribadiamo che ci sono tutti i presupposti affinché la Regione Lazio riconosca il S.Anna come presidio ospedaliero di area disagiata e questo consentirebbe a tutti i cittadini della Bassa Tuscia -e non solo- di avere un ospedale con un Pronto Soccorso presidiato h24, posti letto, possibilità di piccoli interventi chirurgici in Day o Week Surgery, indagini radiologiche e tanto altro ancora.

Abbiamo chiesto alla Commissione Sanità della Regione Lazio di essere ascoltati; siamo in attesa di essere convocati: vi terremo aggiornati.

Il Comitato Amici del Sant’Anna

Fabio Troncarelli

Alessio Vettori

Antonio Tosi

Marco del Nero

Antonio Moretti

Mauro Mengarelli

Gianfranco Pani

Carlo Todini

Francesco Virgili