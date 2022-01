Comunicato Stampa | Ortoetruria-WeCOM Stella Azzurra VT: anche questa domenica non si gioca

NewTuscia – VITERBO / Domenica in bianco

Ancora una settimana di stop per la Ortoetruria-WeCOM Stella Azzurra VT che non disputerà, così

come tutte le altre squadre del campionato di C Gold, la gara interna prevista per stasera al

PalaMalè contro il Pass Roma, causa problemi collegati all’emergenza sanitaria.

Il torneo si è di fatto interrotto il 19 dicembre scorso, con la vittoria riportata dai viterbesi in casa

contro Civitavecchia e dopo le festività non si è più riusciti a giocare le gare previste in calendario.

Ma la ripartenza dovrebbe avvenire domenica prossima, come ha dichiarato proprio ieri in un video

pubblicato sul sito del Comitato Regionale FIP, il Presidente Persichelli.

Intanto la Stella Azzurra Viterbo, sia pure a ranghi ridotti, prosegue gli allenamenti con la speranza

di poter riavere in tempi brevi tutti i propri effettivi a disposizione.

In questa settimana di preparazione Fanciullo ha integrato il roster con molti under che si sono

dimostrati subito pronti a scendere in campo insieme alla prima squadra ed il cui impegno si è

dimostrato utilissimo a tenere comunque alti sia il ritmo che l’attività in palestra.

Da martedì si continuerà a lavorare per poter affrontare al meglio la trasferta contro l’Alfa Omega,

fissata in calendario per domenica 23 sul sempre difficile parquet di Ostia.

Ufficio Stampa Pallacanestro Stella Azzurra Viterbo