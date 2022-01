Il sindaco Profili sull’apertura delle scuole in presenza

NewTuscia – BAGNOREGIO – Lunedì 17 gennaio riprenderà, come già stabilito settimana scorsa, la scuola in presenza. Scelta condivisa questa mattina anche dalla dirigente scolastica a cui ho comunicato che come amministrazione, forniremo alla scuola, una dotazione di mascherine ffp2.

Ho sentito molte chiacchiere in questa settimana ma la verità è soltanto una e cioè che io sono responsabile della salute dei miei cittadini ed abbiamo deciso di tenere chiuso in un momento dove c’era molta confusione ed io ho l’obbligo di decidere per il bene di tutti, non per il comodo di qualcuno, dal divano di casa è tutto molto semplice.

Buon rientro a scuola ai bambini, alle bambine, ai ragazzi, alle ragazze, ai docenti, a tutto il personale, noi per qualsiasi cosa ci saremo.

LUCA PROFILI