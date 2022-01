Giulivi: “Caci e Forza iItalia vivono altrove, dove il nucleare è sicuro”

NewTuscia – TARQUINIA – Riceviamo e pubblichiamo.

“Sono incredulo, mi sembrava una fake news, poi mi hanno mandato il programma di Forza Italia condiviso dal sindaco di Montalto, ed è tutto vero. Nucleare sicuro e Termovalorizzatori. Siamo alla follia!!Se queste sono le premesse con cui Forza Italia e Caci si avviano verso il Campidoglio c’è da aspettarsi di tutto”.

Queste le dichiarazioni del Sindaco Giulivi dopo aver letto ciò che aveva condiviso Sergio Caci e il suo partito di centrodestra/sinistra

“In un territorio già devastato dalla centrale a carbone, preso di mira per i nuovi impianti di biometano, discariche di mezza Italia, scorie nucleari beh mi pare illogico che un Sindaco condivida una posizione del genere. Un Sindaco che forse dimentica l’incidenza di malati e l’aumento di malattie nelle nostre città. – continua Giulivi

I nostri cittadini hanno dimostrato da anni ormai di essere attivisti quando si tratta di tutelare l’ambiente, ce lo hanno dimostrato in mille modi, anche mettendo le proprie risorse economiche per presentare con noi legalmente i ricorsi e le osservazioni, e noi amministratori dobbiamo essere in prima linea, al loro fianco in queste battaglie perché il futuro delle nostre terre sarà il risultato di questa battaglia comune.

Noi con loro per non permettere più ciò che per anni è stato reso ammissibile.

Mi auguro che Forza Italia e Caci scendano presto dal viaggio che forse li condurrà al Campidoglio e che tornino ad amministrare qui rivedendo le proprie posizioni in materia di ambiente, ed ecologia, posizioni che non sono per niente in linea con ciò che i cittadini vogliono”.