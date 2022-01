Elio Cipri sarà il direttore artistico dei Grandi Eventi del Comune di Vetralla

NewTuscia – VETRALLA – Eclettico personaggio del mondo dello spettacolo e uno dei maggiori protagonisti della discografia italiana dagli anni 60 in poi. lo lega a Vetralla una abitazione che è il suo rifugio dai rumori di fondo della grande città e la lunga amicizia con il sindaco Sandrino Aquilani. Ha iniziato come cantante alla Fonti Cetra Elio Cipri, ma poi si è affermato come produttore, direttore artistico, scopritore di grandi talenti, curando tra le altre cose ben 54 festival di San Remo, vissuti dietro le quinte come addetto ai lavori. A lui sono legati a vario titolo grandi nomi della discografia italiana. E oggi Elio Cipri, oltre al suo immancabile San Remo, da tre anni lavora per Radio Italia anni 60 riuscendo ad aumentare dopo il suo ingresso gli ascolti in modo esponenziale.

A Vetralla come direttore artistico dei grandi eventi lo ha voluto proprio il primo cittadino, consacrandolo ufficialmente venerdì 14 gennaio. "Non poteva non essere lui, a seguire la parte dedicata ai grandi eventi. Si parte con la data del 18 giugno con la ripresa della "Selva d'oro", – spiega lo stesso Aquilani – Cipri ha una energia incontenibile e una professionalità da fare spavento, ama Vetralla e possiede anche una casa nella nostra città, sarà capace di grandi cose, riportando questa manifestazione ai grandi fasti delle edizioni passate".