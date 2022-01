“Tuscia in lotta”: “Garantire salario a tutti i lavoratori nel dramma della pandemia”

NewTuscia – VITERBO – Un Governo attentissimo ad imprese ed aziende non ha predisposto nulla come tutela economica per aiutare i lavoratori a fronteggiare la pandemia come il pagamento della quarantena o del reddito di emergenza.

A due anni dal primo insorgere della pandemia da Coronavirus la nuova impennata dei contagi e la sofferenza degli ospedali mostra chiaramente il fallimento delle misure fin qui adottate, finalizzate unicamente a non fermare i guadagni di azi ende e industrie.

Le aperture indiscriminate nel periodo natalizio, infatti, con scarsissimi controlli proprio per non infastidire la Grande distribuzione hanno permesso il dilagare della variante ‘’Omicron’’ con milioni di persone in quarantena fiduciaria o obbligatoria senza alcuna copertura economica durante la sospensione dell’attività lavorativa, costringendo gli stessi a usufruire dei giorni di ferie o ad essere considerati come ‘’assenti giustificati’’ con decurtazione delle giornate di assenza dallo stipendio.

Così mentre si susseguono i messaggi che fanno leva sul senso civico del singolo per ridurre i rischi di contagio chi, giustamente, denuncia di essere positivo o di esserci entrato a contatto dovrà poterselo permettere.

Anche lo scorso anno il governo aveva provato a limitare al mese di giugno la copertura economica per la quarantena, sollevandosi dalle responsabilità proprie dello Stato e scaricando sui singoli lavoratori i rischi e i costi della pandemia. Fu poi costretto ad un passo indietro, estendendo la copertura fino al 31 dicembre 2021.

La cassa integrazione è stata via via ristretta di pari passo con lo sblocco totale dei licenziamenti, voluto da Confindustria e firmato da Governo e sindacati confederati: cgil cisl uil.

I media annunciano un prossimo incontro del Consiglio dei Ministri per decidere nuove misure urgenti in materia di emergenza sanitaria ed economica. Tra queste, la priorità devono essere quelle misure economico-finanziarie indispensabili ad evitare che le ricadute dell’emergenza sanitaria finiscano per pesare, come sempre, sui lavoratori e i settori più esposti del paese.

Certo è che non resteremo immobili ad aspettare qualche briciola da parte di Stato e Padroni, che ricordiamo a tutti viene elargita solo ed unicamente per evitare un totale collasso, il caro vecchio “bastone e carota”, ma continueremo ad organizzarci per lottare sempre più uniti contro questo putrefatto sistema che ci costringe ad una vita di miseria, sfruttamento precarietà e disoccupazione.

QUARANTENA O NON QUARANTENA, GARANZIA DEL SALARIO PER TUTTE E TUTTI!LAVORO O NON LAVORO, GARANZIA DEL SALARIO PER TUTTE E TUTTI!

ANCORA UNA VOLTA: SOLO LA LOTTA PAGA!

Tuscia in Lotta