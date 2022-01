Luce Nuova sui fatti: nuovo picco di ascolti per la prima puntata del 2022

Gaetano Alaimo

NewTuscia – VITERBO – Prima puntata del 2022 e 15° puntata di “Luce Nuova sui fatti”. Subito numeri da record per l’esordio nel nuovo anno della trasmissione prodotta da NewTuscia Italia in onda su Tele Lazio Nord ogni giovedì alle 21. Il tema era “Nuovi equilibri politici nella Tuscia: i casi Comune e Provincia di Viterbo” ed ha visto la presenza in studio del n uovo presidente della Provincia di Viterbo Alessandro Romoli.

Tutto è accaduto nei giorni precedenti il Natale con la quasi concomitanza delle dimissioni del sindaco di Viterbo Giovanni Arena, poche ore dopo sfiduciato da tutta la maggioranza (tranne Forza Italia e un consigliere della Lega) e da vari consiglieri di minoranza. Anche con il fatto thrilling delle firme non valide davanti al notaio la prima volta quando i consiglieri si sono dimessi in blocco. Quasi nelle stesse ore, invece, Romoli festeggiava la sua elezione in Provincia con l’accordo “trasversale” tra liste legate a Pd e Forza Italia. C’è chi ha visto un collegamento tra l’accordo Pd-Fi in Provincia e la fine dell’esperienza del centrodestra al Comune di Viterbo, ma Romoli ha smentito parlando di un accordo programmatico di governo, “già iniziato con la gestione Nocchi per il periodo difficile che si sta passando”. Come dire che chi vede semplificazioni ideologiche tra i due fatti sbaglia. “Esprimo la mia più totale solidarietà all’ex sindaco Arena – ha detto Romoli – per ciò che è avvenuto e credo che tantissimi Viterbesi siano con me”. Romoli ha quindi parlato delle priorità del suo lavoro che partirà dalle scuole e dalla strade per quanto riguarda i primi impegni e, per quanto riguarda le speranze più sentite, c’è quella della prossima riforma delle Province che dovrà ridare centralità all’Ente “snaturato” dalla riforma Del Rio.

Nella 15° puntata di Luce Nuova sui fatti è partita anche la nuova rubrica polico-istituzionale “Dai Municipi di Roma e dai Comuni della Tuscia”. Prima ad essere intervistata è stata la capogruppo del Pd al I Municipio di Roma Daniela Spinaci. La rubrica ha l’obiettivo di confrontare i temi politico-amministrativi e le loro soluzioni viste dai Municipi di Roma e dai Comuni del Viterbese: è nella linea editoriale del programma approfondire e creare dibattito e soluzioni intorno ai temi. Certamente la gestione amministrativa degli enti locali, intesa come soluzione dei problemi del territorio ed ascolto dei cittadini, è uno dei settori più importanti per fare approfondimento tematico. Nelle prossime settimane sentiremo amministratori della Tuscia per un confronto immediato.

Nel corso della trasmissione sono stati ospiti anche il presidente di Confagricoltura Viterbo/Rieti Remo Parenti che ha parlato della situazione agricola nella Tuscia specificando come il settore soffra di scarsi incentivi e, riferendosi alla trasmissione di un noto programma Rai che ha parlato recentemente della presunta monocoltura del nocciolo, spiegato come questo dato venga smentito da esperti. Per la parte economica il presidente di Confimprese Viterbo Gianfranco Piazzolla ha parlato dell’attualità economica nella sua rubrica “Economia e dintorni“.

Ospite della 15° puntata è stato anche il presidente della banda musicale di Bassano in Teverina Apolline Bianchi Ettore Bernardini che, insieme al sindaco Alessandro Romoli, ha parlato della tradizione bandistica bassanese che affonda le proprie radici nell’Ottocento. Un punto di riferimento unico per parlare del folclore e dell’essenza stessa di essere di Bassano in Teverina.

Nella seconda parte, dopo le rubriche “Gocce di benessere” di Monica Errani, “Divulgamus” di Andrea Bonifazi, “Winear” di Eleonora Perone, è stata la volta dello spazio fisso “Together” a cura di Wanda Cherubini (direttore di Tusciatimes). In studio sono stati intervistati Fortunato Mannino (Segr. Cisl Viterbo); Luca Zuccheddu (direttore della Caritas diocesana di Viterbo); Gaetano Alaimo (direttore NewTuscia Italia); Andrea Mattei (ass. Campo delle Rose).