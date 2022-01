Civita Castellana: servizio pronto farmaco e pronto spesa e generi di prima necessità attivo

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Si ramme nta alla cittadinanza che sull’intero territorio comunale, il servizio pronto farmaco e pronto spesa e generi di prima necessità è sempre attivo e a disposizione per gli aventi diritto, ovvero tutti coloro che abbiano i requisiti per beneficarne (i disabili con handicap generale regolarmente certificato e pari o superiore al 70%; gli anziani con età pari o superiore ai 75 anni e le persone confinate in casa, anche in via temporanea, senza opportunità di poter provvedere all’esigenza con l’aiuto dei famigliari).

Il servizio di consegna dei farmaci e della spesa è operativo dal lunedi al venerdi, la mattina dalle ore 9,30 alle 12,30 e nel pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 18,00. Basta contattare il numero di riferimento 328.3339494 al quale risponderà un operatore incaricato che si recherà presso il domicilio indicato dall’utente, ovvero presso il medico di base per poter recuperare la ricetta e, successivamente, consegnare i farmaci prescritti dal medico. Per fare domanda e usufruire del servizio occorre un modulo che potrà essere consegnato dagli stessi operatori oppure facilmente scaricabile in formato pdf sul sito web del comune al link: https://www.comune.civitacastellana.vt.it/pagine.php?idPag=493