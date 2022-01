Cisl Funzione Pubblica di Viterbo: trasferiti gli uffici in via Santa Giacinta Marescotti n. 4

NewTuscia – VITERBO – In questi giorni è diventata operativa l’attività della CISL Funzione Pubblica di Viterbo che ha trasferito i propri uffici da Via della Morra alla sede della Confederazione CISL in Via Santa Giacinta Marescotti n. 4 a Viterbo.

La scelta rientra in un ambito di accentramento e maggior fruibilità dei servizi agli associati, nella certezza che la sinergia tra le varie categorie della CISL e la Confederazione stessa migliorerà ancora di più la qualità degli accessi e delle prestazioni a tutti gli iscritti CISL.

Il Segretario Generale Il Segretario Generale

UST CISL Viterbo CISL FP Viterbo

Fortunato Mannino Stefania Gunnella