Scomparsa ad Acquapendente la storica farmacista Fausta Maria Saccarelli

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Serata di mercoledì a mò di lutto e costernazione ad Acquapendente per l’arrivo della notizia del decesso presso la propria abitazione di Fausta Maria Saccarelli storica farmacista del pi ccolo centro alto viterbese.

Dopo il matrimonio con il Dottor Persiani la Dottoressa a cavallo tra gli anni ‘60 e ‘70 diede via alla qualificazione di un servizio al pubblico che in questi giorni di nuovo acutizzarsi del grafico pandemico (91 gli attuali positivi) trova degnissimi eredi il Dottor Fabio Catocci ed i propri figli. Che aprendo ben due centri offre al pubblico un servizio di estrema efficienza. Per dare l’estremo saluto alla novantunenne assistita negli ultimi mesi da una badante di nazionalità polacca supportata dal compagno Andrea Dondolini, appuntamento Venerdì 14 alle ore 10.30. Condoglianze da pare della Nostra Redazione ai figli, nuora, nipoti, parenti tutti