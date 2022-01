Saltalamacchia: “Salta denuncia per diffamazione a mezzo stampa”

NewTuscia – BASSANO IN TEVERINA – Il gruppo consiliare di minoranza BASSANO DI TUTTI Fronteddu, Bernardini, Saltalamacchia hanno ricevuto da parte del sindaco Romoli Alessandro una denuncia per diffamazione a mezzo stampa per aver fatto pubblicare un articolo su tusciaweb dal titolo “ LE USCITE SONO STATE MAGGIORI DELLE ENTRATE PER OLTRE 500MILA EURO “ Nell’avviso di garanzia ricevuto dai tre consiglieri si legge “offendevano la reputazione di Alessandro Romoli ,nella suo funzione di sindaco pro-tempore di Bassano in Teverina il cui testo, caratterizzato da insinuazioni , ambiguità , allusive e da affermazione di fatti non veritieri, volto a gettare discredito alla credibilita’ e l’immagine del primo cittadino e dell’amministrazione comunale.” Questo è quanto ci è stato contestato e contro questo ci siamo difesi , attraverso i nostri avvocati. Una volta esaminata la pratica è stato emesso il decreto di archiviazione con le seguenti motivazioni: letta la denuncia querela oggetto dell’odierno procedimento , valutata alla luce delle argomentazioni fornite nelle memorie difensive prodotte dagli indagati per il tramite dei propri difensori di fiducia a seguito della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari ritiene questo PM che l’articolo di stampa ritenuto diffamatorio dal sindaco pro protempore Romoli, non sia di valenza tale da ritenere integrato il reato ipotizzato , in quanto manifestazione legittima dell’esercizio di “critica politica” , poichè espressa , seppure con toni a tratti pungenti ed allusivi, nello stesso ambito che l’ha originata, potendo, le medesime critiche , ritenersi entro i limiti di operatività della scriminante del diritto di critica. Per tale ragioni si emette il decreto di archiviazione.

Vede sindaco, questa vicenda e’ stata accolta con molta amarezza da parte del gruppo di minoranza, anche se si è risolta a nostro favore, perché abbiamo avuto l’impressione che volesse bloccare le prerogative di una minoranza che in un paese democratico deve, non solo controllare l’operato della maggioranza, ma puo’ e deve esprimere il proprio pensiero ed avanzare critiche politiche .

Veniamo spesso accusati di denunciare con molta facilità il sindaco Romoli ed è stato detto dal Sindaco stesso durante il consiglio comunale che molte di queste denunce sono state archiviate. Tuttavia, il Sindaco si guarda bene dal rendere pubblico il contenuto delle denunce e il decreto di archiviazione, nonostante più volte si sia ripromesso di farlo. E noi siamo certi che non lo farà mai perché se così fosse si dovrebbe dimettere il giorno dopo .

Il gruppo consiliare di minoranza Bassano di Tutti