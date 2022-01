Previsioni del tempo per Viterbo, Lazio, Italia del 14/01/2021

Viterbo Condizioni di tempo stabile nella giornata con ampie schiarite in mattinata, sole prevalente anche al pomeriggio; in serata le condizioni meteo rimarranno stabili con cieli generalmente sereni. Temperature comprese tra -2°C e +9°C. Lazio Giornata caratterizzata dal bel tempo con ampi spazi di sereno sia sulla costa che sulle aree interne. In serata il tempo si manterrà asciutto con cieli sereni su tutto il territorio. AL NORD Tempo stabile nel corso della giornata con cieli completamente sereni sia al mattino che al pomeriggio. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampi spazi di sereno su tutte le regioni. AL CENTRO Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con sole prevalente su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con assenza di nuvolosità. AL SUD E SULLE ISOLE Al mattino tempo stabile e asciutto su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con sole prevalente su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con cieli sgombri da nubi.

Temperature minime in generale rialzo,stabili o in lieve calo sulle Isole Maggiori. Massime stabili o in aumento.