Lega, Fratelli d’Italia e Fondazione: coordinamento unico per alleanza prossime elezioni a Viterbo

NewTuscia – VITERBO – Lega, Fratelli d’Italia e Fondazione non perdono tempo, le tre forze politiche hanno deciso di istituire un unico coordinamento, composta da figure in grado di portare avanti l’alleanza e le iniziative in questa fase pre-elettorale.

Di seguito chi ne farà parte:

Fondazione:

Giovanni Maria Santucci

Paolo Zappi

FDI:

Mauro Rotelli

Laura Allegrini

Luigi Mari Buzzi

Gianluca Grancini

Lega:

Umberto Fusco

Claudio Ubertini

Stefano Evangelista

Andrea Micci

La squadra è a lavoro, per dare un nuovo governo autorevole alla Città di Viterbo.

Lega

FDI

FONDAZIONE