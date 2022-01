Il Centro di assistenza di Civitavecchia dell’Ordine di Malta ha distribuito 7,5 tonnellate di cibo nell’anno 2021

NewTuscia – CIVITAVECCHIA – Si chiude in maniera eccellente l’anno del Centro di assistenza di Civitavecchia dell’Ordine di Malta che anche nei mesi di novembre e dicembre ha distribuito circa 1 tonnellata di cibo a 60 famiglie civitavecchiesi, che hanno festeggiato il Santo Natale in maniera forse più serena, grazie anche a una generosa donazione delle società “Civitavecchia Fruit & Fruit Terminal” e “Bellettieri Agenzia di Spedizioni”.

In questo modo arriva a circa 7,5 tonnellate il totale delle derrate alimentari distribuite nel corso del 2021 dal gruppo ABC di Civitavecchia dei Cavalieri di Malta della delegazione Viterbo -Rieti. La distribuzione di un quantitativo così straordinario, ha visto moltiplicare gli sforzi, per essere più vicini ai sempre più numerosi bisognosi della città.

Infatti sebbene il Centro di assistenza sia nato dalla volontà del parroco della Cattedrale Mons. Cono Ferringa, Cappellano dell’Ordine di Malta, ad oggi non si occupa solamente dei residenti nel centro storico, ma sostiene tutti coloro che vengono a chiedere aiuto ed è arrivato a seguire circa 90 famiglie e oltre 400 persone della cittadina tirrenica.

Tra le categorie più deboli ci sono le famiglie numerose, spesso con bambini di età inferiore ai 15 anni, gli anziani con la pensione minima, che non riescono a pagare contemporaneamente affitto e cibo e disoccupati che non godono di particolari sussidi.

Il Delegato dell’Ordine di Malta per Viterbo – Rieti, Avv. Roberto Saccarello di è detto vivamente soddisfatto delle attività del centro di Civitavecchia poiché le attività del 2021 sono state il segno della solidarietà melitense verso le fasce più deboli della popolazione e l’obiettivo per il 2022 è far sì che questa esperienza diventi sempre più un impegno strutturale nella Diocesi di Civitavecchia-Tarquinia.