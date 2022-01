Gianluigi Paragone con il premio Nobel Luc Montagnier in piazza a Milano per i diritti e le libertà

NewTuscia – MILANO – Riceviamo e pubblichiamo.

Sabato 15 gennaio a Milano, dalle ore 15 alle ore 18 in piazza XXV Aprile, si svolgerà una manifestazione organizzata da Per l’Italia con Paragone-Italexit a favore dei diritti e delle libertà individuali e contro le politiche del governo e il supergreenpass. Alla manifestazione parteciperanno anche rappresentanti delle Forze dell’Ordine e dell’Esercito italiano sospesi dal servizio, che per la prima volta scenderanno in piazza per protestare contro l’obbligo del green pass nell’esercizio della loro professione, supportati dal sindacato della Polizia di Stato lo Scudo. L’iniziativa è promossa anche dal sito www.ilParagone.it che è lieto di darvi appuntamento per la giornata del 15 gennaio per un’intervista in esclusiva al premio Nobel.

Contemporaneamente a Roma, in Piazza S. Giovanni, ITALEXIT parteciperà con altre sigle e organizzazioni alla grande manifestazione (prevista la presenza di circa 400.000 persone), dalle ore 14,30, organizzata da Verità e Libertà, per il ritorno della democrazia in Italia, contro la tecnocrazia burocratica che propugna il Green Pass nelle sue varie versioni come strumento di lotta sanitaria. In realtà, il G.P. è soltanto uno strumento di coercizione per costringere alla vaccinazione chi ancora non vi ha aderito.

Italexit Gruppo Provinciale Viterbo