Comune di Civita Castellana: le nuove deleghe assessorili

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – A seguito dell’azzeramento della precedente giunta da me nominata a settembre 2020, come già annunciato e per le motivazioni già addotte, ho provveduto immediatamente a nominare i componenti del nuovo esecutivo comunale. Questo l’elenco, con relativa assegnazione delle deleghe, dei componenti della nuova giunta comunale di Civita Castellana:

Sebastiani Andrea – Vice Sindaco – Assessore a: Bilancio – Tributi – Farmacie – Partecipate – Patrimonio – Transizione digitale;

Sconocchia Lorena – Assessore a: Manutenzioni – Verde pubblico – Servizi cimiteriali – Decoro urbano – Frazioni – Pubblica illuminazione – Viabilità – Trasporto pubblico locale – Vigilanza – Sicurezza – Ordine pubblico – Agricoltura – UMA – Randagismo;

Angeletti Carlo – Assessore a: Lavori Pubblici – Politiche sociali, familiari e delle disabilità – Inclusione sociale – Sport;

Carrisi Massimiliano – Assessore a: Servizi Generali Istituzionali, Demografici, Elettorali, Stato Civile – Personale – Contenzioso – Ambiente – Attività produttive;

Coletta Simonetta – Assessore a: Pubblica Istruzione – Spettacolo – Turismo – Cultura – Centro storico – Pari opportunità.

Ai nuovi componenti dell’esecutivo comunale i migliori auguri di buon lavoro.

Il sindaco

Luca Giampieri