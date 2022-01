16 turbine da 250 metri, Ciambella: “Il Ministero consideri le osservazioni di imprenditori, cittadini e ambientalisti”

105 osservazioni inviate a novembre al Ministero della Transizione ecologica da associazioni ambientaliste, agricoltori, imprenditori del turismo e semplici cittadini preoccupati per il possibile impatto dell’opera. Per un totale, tra vecchie e nuove, di 265 osservazioni.



Eppure a livello locale sul progetto di mega parco eolico a Tuscania non si registra nessun dibattito e nessuna presa di posizione da parte di politici e amministratori. E’ evidente che per dimensioni l’opera interessa un territorio molto più vasto rispetto a quello di Tuscania o dei comuni limitrofi. Eppure, come dicevo, al di là di qualche rara voce, a regnare è il silenzio.