Sostegno agli affitti: al Comune di Acquapendente contributo della Regione Lazio

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – La Regione Lazio ha concesso al Comune di Acquapendente un contributo di € 9.558.06 per soddisfare le esigenze e le richieste di cittadini a sostegno delle spese per le abitazioni in locazione.

L’annuncio è stato fatto dalla Sindaca Alessandra Terrosi durante l’ultima seduta di consiglio comunale. Approvazione bipartisan delle coalizioni politiche in sessione, che hanno espresso voto favorevole alla variazione di bilancio ex articolo 175 Decreto Legislativo 267/2000 esercizio finanziario 2021-2023.

Il contributo verrà ripartito in percentuale non superiore al 40% del costo del canone annuo e comunque non superiore ad un contributo totale di € 2.000 per ogni singolo richiedente che ha fatto pervenire richiesta entro il 30 d

icembre.