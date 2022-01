Orientamento per i genitori e gli studenti: il Cardarelli di Tarquinia apre le sue porte con work-shop e visita dei suoi istituti

Al Lido per lo scientifico tradizionale e scienze applicate e alla sede centrale per tutti gli altri indirizzi. Il 15 gennaio dalle ore 15.30 alle 18.00 e il 16 dalle ore 10.00 alle 12.30 scuola aperta, ma è necessario prenotare

NewTuscia – TARQUINIA – Appuntamenti in presenza al Cardarelli, per gli studenti delle scuola media che devono scegliere il loro indirizzo di studio. Si può prenotare chiamando il 331 4197542 oppure lo 0766 855330 o scrivere una mail a orientamento.tecnico@istitutocardarelli.it; orientamento.licei@istitutocardarelli.it

La Dirigente scolastica dott.ssa Laura Piroli invita genitori e studenti a partecipare:

“I nostri open days si svolgeranno in presenza, gli incontri avverranno con un doppio turno. – riferisce la Dirigente scolastica – Prima accoglieremo i ragazzi e le ragazze che saranno guidati, in piccoli gruppi, nella visita dei vari ambienti della scuola e poi in aula magna per una presentazione generale degli indirizzi di studio. Successivamente, mentre gli studenti e le studentesse parteciperanno ai workshop dei corsi, i genitori, muniti di green pass, visiteranno “il Cardarelli” e conosceranno da vicino la nostra realtà. Se è vero, infatti, che la scelta della scuola superiore va fatta dai diretti interessati, è altrettanto innegabile che i genitori devono poter essere una guida per i loro figli e le loro figlie nel prendere una decisione così significativa per il futuro. Lo stesso sarà fatto per la sede del Lido, dove la prof.ssa Stefania Sabatini, presenterà insieme ai docenti il Liceo Scientifico Tradizionale Scienze Applicate”.

“Siamo felici di accogliere gli studenti e le studentesse delle scuole medie e di aiutarli a chiarirsi le idee, perché come sosteniamo da sempre “conoscere è necessario per scegliere” – conclude il Dirigente – ma è bene ricordare che per partecipare agli open days è necessario prenotarsi inviando un messaggio whp al numero 3314197542, chiamando lo 0766 855330 o scrivendo a orientamento.tecnico@istitutocardarelli.it; orientamento.licei@istitutocardarelli.it. Infine, chi avesse già le idee chiare, può compilare il modulo d’iscrizione cartaceo, che abbiamo preparato per tutte le sedi, e lasciarlo presso i nostri uffici di segreteria: saremo noi ad inserire il tutto in piattaforma. Vi aspettiamo”.