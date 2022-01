Donna anziana trovata morta nell’appartamento

NewTuscia – VITERBO – Tragedia a Viterbo questa mattina. I vigili del fuoco hanno rinvenuto il corpo di una donna anziana in un appartamento in seguito alla richiesta di intervento dei vicini che non la sentivano da un po’. Sarebbe morta per cause naturali, almeno secondo le prime ricostruzioni, ma la presenza dei vigili del fuoco aveva inizialmente dato adito a tutt’altra ipotesi.

Gli abitanti della zona infatti, vedendo i pompieri, credevano che il corpo fosse quello di una professoressa in pensione, ma è stato chiarito che l’insegnante si trova a Belcolle e che i vigili si trovavano nella zona proprio dietro sua richiesta di dare da mangiare ai gatti durante il ricovero. Quasi allo stesso tempo era stata inoltrata dai vicini la chiamata per accertare la situazione dell’anziana che abitava nel palazzo di fronte e che non rispondeva al telefono.