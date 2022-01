Domus Mulieris. Inizio d’anno condizionato dal Covid

NewTuscia – VITERBO – Nessuna partita disputata, pochissimi allenamenti e tante giocatrici da recuperare. L’inizio del 2022 per la Domus Mulieris è stato fortemente condizionato dal Covid che, con varie positività nel gruppo squadra, ha costretto lo staff tecnico a cancellare gran parte delle sedute e ha portato la società a chiedere lo spostamento delle gare del campionato di serie B inizialmente programmate per le prime settimane di gennaio.

La domanda è stata accolta dalla Federazione e così sono state cancellate la gara interna contro Campobasso, quella esterna contro la Virtus Aprilia e anche quella che si sarebbe dovuta disputare nel prossimo week-end, in casa contro Latina. L’appuntamento per rivedere in campo le gialloblù è fissato al momento per la gara esterna del 23 gennaio, a Roma contro Elite.

Un inizio di anno davvero complicato, come conferma il tecnico Carlo Scaramuccia: “Dispiace in primo luogo per le ragazze che si sono dovute isolare e hanno dovuto fare i conti con questo virus. Per fortuna adesso stanno meglio e potremo riprendere gli allenamenti. Dal punto di vista sportivo dispiace perché stavamo entrando in forma, prima della sosta natalizia avevamo giocato una grandissima partita a Roseto dove meritavamo di vincere mentre adesso ci troveremo a ripartire quasi al buio, con pochissimi allenamenti e avendo perso completamente il ritmo partita”.

Con l’obiettivo di agguantare uno dei primi quattro posti ormai sfumato, il gruppo gialloblù deve lavorare al meglio per cercare di raggiungere la forma migliore in vista della Poule Salvezza che scatterà al termine della prima fase. Proprio in chiave seconda fase la gara contro Elite sarà già molto importante: “I punti conquistati nel girone preliminare si portano dietro nella Poule – conferma coach Scaramuccia – e siccome anche Elite, come noi, non può raggiungere i primi quattro posti, queste gare valgono davvero doppio. Speriamo di riuscire a lavorare bene in questi giorni che mancano ma, di sicuro, avremmo preferito iniziare il 2022 in maniera diversa e più tranquilla”.