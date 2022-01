Umberto Fusco: “La scomparsa di Sassoli ha colpito tutti noi”

NewTuscia – VITERBO – La prematura scomparsa del Presidente del Parlamento europeo David Sassoli ha colpito non solo il mondo della politica ma i tanti italiani che come me ne hanno apprezzato l’equilibrio e l’eleganza, come uomo, ancor prima che come politico.

La sua onestà e la sua lealtà, riconosciute trasversalmente nel panorama politico, mancheranno al nostro Paese e alle istituzioni europee di cui è stato appassionato servitore.

Le mie più sincere condoglianze alla sua famiglia.

Umberto Fusco

Vice coordinatore regionale Lega Salvini Premier Lazio