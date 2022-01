Talete, intervento su rete idrica in data 13/01/2022 in via Mainella a Viterbo

NewTuscia – VITERBO – In riferimento a quanto in oggetto si comunica che in data Giovedì 13 Gennaio 2022 è stato programmato un intervento indispensabile e improcrastinabile di riparazione e rinnovo gruppo valvole idrauliche in via Mainella nei pressi dell’incrocio con strada Cassia nord.

In caso di condizioni meteo avverse l’intervento verrà rimandato al giorno seguente o al primo giorno utile successivo.

Vista l’entità dell’intervento si renderà necessario interrompere il flusso idrico potabile nella stessa giornata di Giovedì 13 Gennaio 2022 dalle ore 9.00 alle ore 14.00 salvo imprevisti.

Durante il corso dei lavori e per le ore successive agli stessi si potranno avere fenomeni di torbidità in rete e presenza di aria.

Le nostre squadre operative saranno presenti al fine di attenuare i fenomeni predetti anche nei giorni successivi all’intervento.

Le zone e vie interessate dall’interruzione sono le seguenti:

Strada Cassia nord nel tratto compreso tra via della Chimica e Parco Leonardo compreso la caserma dei Vigili del fuoco;

Strada di Piazza d’armi;

Via Mainella;

Parco commerciale Città dei Papi

Potranno essere interessate da fenomeni di abbassamento di pressione a torbidità anche le utenze e zone limitrofe.

A disposizione per eventuali chiarimenti porgiamo distinti saluti.

Il Tecnico

Geom. Alessandro Salcini