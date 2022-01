NewTuscia – ROMA – <<Considero un grande onore essere stato eletto delegato della Regione Lazio in rappresentanza delle opposizioni per le votazioni per il Presidente della Repubblica.

Ringrazio i colleghi per il sostegno accordatomi, che mi conferisce l’opportunità di partecipare a questo importante impegno istituzionale.>>

Così in una nota Fabrizio Ghera capogruppo di Fdi alla Regione Lazio.