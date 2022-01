Il Punto di Prima Categoria (11° giornata)

NewTuscia – VITERBO – GIRONE A: Appena 2 le gare disputate e concluse in questo turno, purtroppo un match è stato sospeso per un grave infortunio di gioco capitato al portiere dell’ Allumiere Tiziano Galiberti.

Bel pareggio 2-2 tra Atletico Capranica (18 punti) e San Lorenzo Nuovo (19), le due compagini oltre a dividersi la posta in palio si sono divisi anche la supremazia territoriale, nella prima frazione di gioco meglio gli ospiti che si portano sul doppio vantaggio con Laudani e Augustin, nella ripresa i locali cambiano atteggiamento e il difensore Cocozza sigla una doppietta che evita il ko a mister Salvitti. La Maremmana (16) liquida 2-0 il Castel S. Elia (14), succede tutto nella ripresa Barattieri sblocca il risultato Fabi allo scadere chiude il match. Come anticipato la gara è tra il Cura calcio (18) e l’ Allumiere (13) è stata sospesa al 28’ del secondo tempo per un grave infortunio al portiere dell’ Allumiere Tiziano Galiberti. L’ estremo difensore infatti si scontra con un avversario, e rimane privo di conoscenza, al che il mister del Cura De Paolis (che era stato espulso e seguiva il match in tribuna insieme a suo padre) entrano entrambi sul rettangolo di gioco e con l’ aiuto di Zimmaro riescono a non far ingoiare la lingua al calciatore avversario, dopo questo primo soccorso Tiziano Galimberti è stato trasportato in ospedale. Da parte di tutta la redazione va un grandissimo augurio di pronta guarigione.

GIRONE C : In questo raggruppamento appena 2 le gare disputate. La capolista Real san Basilio (33 punti) passa 5-0 sul campo del Prima Porta Ssaxa Rubra (3) in evidenza Cialucco (doppietta) poi J. Nuovo, G. Nuovo e Puzzielli. Termina 0-0 la gara tra Sporting Tanas (24) e Isola Farnese La Storta.