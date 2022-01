“Nuovi equilibri politici nella Tuscia: il caso Provincia e Comune di Viterbo”. Luce Nuova sui fatti riparte con la politica

NewTuscia – VITERBO – Prima puntata del 2022 di “Luce Nuova sui fatti” e 14° della seconda edizione. Puntata dedicata alla politica sul tema “Nuovi equilibri politici nella Tuscia: il caso Provincia e Comune di Viterbo”. Dopo la nomina di Alessandro Romoli a nuovo presidente della Provincia di Viterbo e le dimissioni di Giovanni Arena da sindaco del Comune di Viterbo si sono creati probabilmente nuovi equilibri politico-amministrativi nel Viterbese. Ne parleremo con lo stesso Alessandro Romoli e con il Senatore Umberto Fusco della Lega.

Parte la nuova rubrica d’informazione istituzionale “Dai Municipi di Roma e dai Comuni della Tuscia”. Si tratta di uno spazio che approfondirà i principali temi amministrativi e politici locali di Roma e della Tuscia mediante un confronto tra le due realtà che permetta da una parte di conoscere i territori, dall’altra di trovare le migliori soluzioni e proposte ai grandi temi di attualità. Ospite della prima puntata la capogruppo del Pd al Primo Municipio di Roma – Centro storico, Avv. Daniela Spinaci.

Il tema dell’agricoltura è ancora su tutte le prime pagine dei giornali: sui problemi del settore e su grandi temi come la monocoltura del nocciolo e gli effetti dell’estate torrida del 2021 sui redditi agricoli ne parleremo con il presidente di Confagricoltura Viterbo, Remo Parenti.

Parte anche un altro spazio legato alle tradizioni della Tuscia, quello dedicato alle bande musicali dei paesi del Viterbese. Sarà ospite in studio Ettore Bernardini, presidente della banda musicale “Apolline Bianchi” di Bassano in Teverina.

Per quanto riguarda le rubriche fisse torna “Economia e dintorni” a cura di Gianfranco Piazzolla. Seguiranno “Divulgamus” di Andrea Bonifazi; “Gocce di benessere” di Monica Errani e “Winear” di Eleonora Perone, altra novità del programma.

Nella seconda parte torna la rubrica dedicata al sociale “Together” a cura del direttore di Tusciatimes Wanda Cherubini. Ospiti della puntata: Fortunato Mannino (Segr. Cisl Viterbo); Luca Zuccheddu (direttore della Caritas diocesana di Viterbo); Gaetano Alaimo (direttore NewTuscia Italia); Alessandra Senzacqua presidente cooperativa sociale GEA; Andrea Mattei (ass. Campo delle Rose).

L’appuntamento è per giovedì 13 gennaio alle 21 per la 14° puntata di “Luce Nuova sui fatti”, che andrà in onda su Tele Lazio Nord (canali 94, 629 e 848 Dtt) e sui canali social della trasmissione

