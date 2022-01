Meteo per Viterbo, Lazio, Italia dell’11/01/2021

Viterbo Cieli generalmente poco nuvolosi nelle ore mattutine, ampi spazi di sereno nel corso del pomeriggio; in serata il tempo si manterrà asciutto con cieli sereni. Temperature comprese tra -1°C e +5°C. Lazio Precipitazioni sparsi al primo mattino su gran parte della regione con neve fino a 200 metri; al pomeriggio il tempo sarà stabile con sole prevalente su tutti i settori. Cieli sereni anche in serata. AL NORD

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni e nebbie o foschie in Pianura Padana lungo il Po. Al pomeriggio non avremo variazioni di rilievo con cieli soleggiati su tutte le regioni. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni sereni o poco nuvolosi.

AL CENTRO

Al mattino tempo instabile con fenomeni sparsi sugli Appennini e sul Lazio con neve fin quasi in pianura, cieli soleggiati su Umbria e Toscana. Migliora al pomeriggio con tempo asciutto ovunque e cieli sereni o poco nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni.

Al mattino isolate fenomeni in Molise con neve fino a 200-300 metri di quota, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio piogge sparse sulla Sicilia e sulla Sardegna sud-orientale, bel tempo sulle altre regioni. In serata ancora fenomeni su Sicilia e Sardegna meridionale, sereno o poco nuvoloso altrove.