Fratelli d’Italia: Caropreso al dipartimento Legalità, Sicurezza ed Immigrazione

ORIOLO ROMANO – Fratelli d'Italia prosegue l'organizzazione del partito sullo schema del nazionale.

Nuovo incarico per il consiglier e comunale di Oriolo, Gabriele Caropreso, nominato responsabile del dipartimento “Legalità Sicurezza e Immigrazione”.

“Sono davvero onorato della prestigiosa nomina conferitami dall’amico e deputato Mauro Rotelli e dal coordinatore provinciale Massimo Giampieri – ha commentato – Con impegno crescente e determinazione lavoreremo su queste delicate tematiche, quanto mai sentite e importanti che riguardano ogni giorno la vita dei cittadini.

Uno strumento, quello dipartimentale, dinamico e veloce, che sarà fondamentale non solo per l’approfondimento di temi così importanti, ma soprattutto per l’elaborazione di proposte applicabili a livello territoriale.

Fratelli d’Italia è un partito in constante crescita perché porta avanti le proprie battaglie con coerenza, è vicino alle persone, alle famiglie, ai giovani. È attento a dar voce alle tante istanze provenienti dai territori e questa nuova dinamica ne è la riprova.

Sono certo di dare il mio contributo al massimo delle mie competenze e possibilità e lavorerò con impegno, tenacia, dedizione e determinazione come ho sempre fatto”.

Fratelli d’Italia Viterbo