Divieto di circolazione in via Vetulonia a Viterbo

NewTuscia – VITERBO – Divieto di circolazione nel primo tratto di via Vetulonia, dalle ore 8,30 alle ore 17 dei giorni 12 e 13 gennaio. Istituito inoltre il divieto di sosta con rimozione fino al prossimo 30 marzo in piazza San Sisto, in prossimità del civico 2 (lo stallo di sosta per disabili dovrà essere sempre fruibile), in via Garibaldi e in via Vetulonia, limitatamente al lato immobile interessato dai lavori per il rifacimento delle facciate, motivo per il quale sono stati disposti tali provvedimenti (settore VII, ord. n. 12, 13 e 14 del 10 gennaio 2022). Sarà consentito e protetto il passaggio dei pedoni.

Sul posto sarà collocata idonea segnaletica stradale a cura del richiedente.