Riapre lo sportello “Nonn@ Digitali” di Time to care allo spazio Arci Biancovolta

NewTuscia – VITE RBO – Il 10 gennaio 2021 riaprirà, presso lo spazio Arci Biancovolta di via delle Piagge 23, a Viterbo, lo sportello di supporto Nonn@ digitali ideato per aiutare le persone anziane nell’uso degli strumenti digitali e di internet. Lo sportello è aperto tutti i lunedì dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 18:00 e può essere contattato telefonicamente al numero 351.904.6405.

Nonn@ digitali è una delle azioni del progetto Time To Care attivato a Viterbo da Arci Solidarietà Viterbo Onlus in collaborazione con il Centro Polivalente Sacrario; Time to Care è un progetto del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale e del Dipartimento per le politiche della famiglia – insieme al Forum Nazionale del Terzo Settore – che coinvolge 1200 giovani in tutta Italia, impegnandoli in attività volte a favorire l’inclusione sociale delle persone anziane, con la promozione di azioni di sistema sui territori che, attraverso l’impegno delle reti associative, favoriscano lo scambio intergenerazionale.

La seconda azione di Time To Care, che si affiancherà allo sportello, è un laboratorio rivolto alla terza età in cui le persone partecipanti saranno invitate a condividere materiali fotografici e memorie per arrivare alla creazione di una guida turistica emotiva della città con cui, in un secondo momento, saranno organizzate delle visite nel centro storico di Viterbo pensate come momenti di condivisione e scambio tra diverse generazioni e diverse culture.

Arci Comitato Provinciale Viterbo