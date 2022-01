Meteo per Viterbo, Lazio, Italia dell’11/01/2021

Viterbo Giornata caratterizzata dal tempo stabile con ampi spazi di sereno sia nelle ore mattutine sia poi nel pomeriggio; in serata il tempo si manterrà asciutto con cieli in prevalenza sereni. Temperature comprese tra +2°C e +6°C. Lazio Tempo in prevalenza stabile nella giornata con cieli per lo più poco nuvolosi, maggiori aperture sui settori settentrionali. In serata i cieli saranno sereni su tutta la regione. AL NORD

Stabilità diffusa al mattino con ampi spazi di sereno su tutti i settori; al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli pienamente soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con assenza prevalente di nuvolosità.

AL CENTRO

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi su Toscana e Lazio, neve sui versanti adriatici a quote collinari. Al pomeriggio tempo più asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata stabile su Lazio, Toscana e Umbria; nuovo peggioramento su Marche e Abruzzo, con neve in calo fino a quote basso-collinari.

AL SUD E SULLE ISOLE

Residuo maltempo al mattino, con precipitazioni su Basilicata, Calabria e Sicilia; al pomeriggio tempo più stabile con isolate nevicate sulla Sila e qualche precipitazione a nord della Sicilia. In serata ancora tempo asciutto con cieli poco o irregolarmente nuvolosi; ampi spazi di sereno sulla Sardegna.