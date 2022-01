Finanziamento di 7 mila euro per la cultura al Comune di Acquapendente

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – In base alla Legge Regionale N° 24/2019 avente per oggetto “Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale” la Direzione Regionale Cultura, Politiche Giovanili e Lazio Creativo eroga al Comune di Acquapendente un finanziamento di 7.000€.

Queste le azioni progettuali proposte per il 2022: A) Percorsi di cittadinanza attiva (Citizien science alla scoperta biodiversità locale, le erbe ed i sapori di un tempo, le faccende della donna nei casali di Monte Rufeno, il giro di Monte Rufeno in 80 piante); B) Predisposizione di materiali informativi e di approfondimento; C) Potenziamento ed aggiornamento della comunicazione tramite piattaforma digitale; D) Iniziative organizzate in occasione del 700° anniversario della morte di Dante Alighieri.