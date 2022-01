Trasporto su strada, i Carabinieri di Rieti con i colleghi di Roma elevano varie sanzioni

NewTuscia – RIETI – Nel quadro dell’attività volta alla prevenzione e alla repressione dell’illecita gestione dei rifiuti, i Carabinieri del Comando Provinciale di Rieti, hanno effettuato una mirata azione di verifica del trasporto su strada dei mezzi all’uopo adibiti.

L’iniziativa, che si inquadra in una più vasta campagna disposta dal Comando Generale dell’Arma, ha visto il coinvolgimento integrato dei Reparti dell’Organizzazione Territoriale e Forestale.

Nel semestre appena concluso e per ciò che concerne la provincia di Rieti, sono stati ben 335 i posti di controllo effettuati congiuntamente dai militari delle Compagnie di Rieti, Poggio Mirteto e Cittaducale unitamente al Gruppo Carabinieri Forestale, sulle principali arterie stradali, con 548 persone e 450 mezzi controllati.

Nell’ambito di un generalizzato rispetto della normativa da parte degli autotrasportatori, non sono mancate le eccezioni, con 5 autisti complessivamente denunciati, di cui 4 per mancata iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali e 1 per mancata esibizione del Formulario Identificazione Rifiuti (FIR), per rifiuti pericolosi.

Durante la campagna, che ha visto il prezioso contributi del Nucleo Operativo Ecologico di Roma, sono state elevate 4 sanzioni amministrative, per un importo pari a 4.300,00 euro e contestate 3 le violazioni al codice della strada, per l’importo di 171,00 euro, con il sequestro di un mezzo e dei rifiuti in esso trasportati.

Si dà atto, come di consueto, che i procedimenti penali scaturiti dalle denunce sono ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.