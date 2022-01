Zingaretti in udienza dal Papa, “Acquisteremo vaccini anti covid per l’Africa”

NewTuscia – ROMA – “Il lavoro, l’istruzione, pensare alle persone e alle solitudini. Anche oggi una bellissima occasione per riflettere con Papa Francesco sulla forza del suo messaggio per la giornata della Pace. Nel corso dell’udienza privata ho comunicato al Santo Padre la decisione della Regione Lazio di investire per acquistare vaccini per l’Africa a favore dell’iniziativa #coopforafrica, una campagna di raccolta fondi per favorire la vaccinazione e la lotta al Covid che vede le cooperative di consumatori al fianco di tre realtà umanitarie l’Agenzia ONU per i Rifugiati-UNHCR, la Comunità di Sant’egidio e Medici Senza Frontiere. In Africa solo il 7% della popolazione ha completato il ciclo vaccinale, contro il 56% della popolazione europea (dato Oms). Come in più occasioni ha sollecitato proprio Papa Francesco, bisogna darsi da fare perché tutti, in ogni angolo del mondo, possano difendersi dal Covid”.

Lo dice sulla sua pagina FB il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti che è stato ricevuto questa mattina in udienza dal Papa.

