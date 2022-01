Teatro Caffeina, un pomeriggio ricco di cultura con l’autore Mauro Valentini

NewTuscia – VITERBO – Un altro successo per gli appuntamenti culturali del Teatro Caffeina che, nella giornata di ieri 7 gennaio 2022, sono tornati a intrattenere il pubblico con l’appuntamento “Lo chiamavano Tyson”.

Protagonista del pomeriggio dedicato alla letteratura l’autore del libro edito da Armando Editore, lo scrittore Mauro Valentini, già noto al pubblico per aver lavorato insieme a Marina Conte Vannini al libro record di vendite “Mio figlio Marco – La verità sul caso Vannini”.

Accanto a lui, per intervistarlo sulla sua ultima opera, la giornalista Eleonora Celestini. Presenti nel pubblico molti giovani, giunti per scoprire in anteprima qualcosa di più sulla trama dell’ultima opera di Valentini, un romanzo ambientato nella periferia romana che racconta il disagio di certe realtà border line, la possibilità di riscatto che a volte la vita ti offre e la difficoltà di prendere la decisione giusta quando ci si trova di fronte a un bivio.

L’autore, nel corso del suo intervento, ha avuto anche modo di annunciare di essere al lavoro su un altro libro dai tratti noir. “Cesare. Come quando fuori piove” è il titolo scelto per la sua futura opera, che il Teatro Caffeina non vede l’ora di scoprire insieme ai suoi fan.

