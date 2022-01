Tessennano, Battistoni (Fi): “Solidarietà al sindaco Nicolai. Non si farà intimorire da atti del genere”

NewTuscia – VITERBO – Esprimo la mia solidarietà ad Ermanno Nicolai per l’incendio divampato in un capannone agricolo nella sua azienda. Qualora venisse accertato si trattasse di un atto intimidatorio, sarebbe un fatto estremamente grave.

Conosco da molto tempo Ermanno, eletto da poche settimane consigliere provinciale, è una persona integerrima. Sono convinto non si lascerà intimorire da alcun gesto di questa natura ma, al contrario, sarà sempre in prima linea, con i suoi ideali, per esercitare il ruolo che i cittadini gli hanno affidato.

Così, in una nota, il senatore di Forza Italia, Francesco Battistoni.