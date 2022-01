Stella Azzurra Viterbo, rimandata per un caso di positività la sfida con la Smit Roma

NewTuscia – VITERBO – Ulteriore e forzata settimana di stop per l’Ortoetruria-WeCOM Stella Azzurra VT che ha dovuto rinviare la gara che avrebbe disputato sabato prossimo a Roma contro la Smit alla ripresa dell’attività dopo le festività. All’interno del gruppo infatti si è riscontrato un caso di positività che ha fatto scattare la procedura prevista dal regolamento in periodo di emergenza sanitaria. Il gruppo era già tornato al lavoro da un paio di settimane per preparare al meglio il girone di ritorno e ritrovare subito quel ritmo partita e quegli automatismi che bene hanno funzionato sino ad oggi.

Migliore difesa del torneo, migliore differenza canestri ed un gioco efficace hanno permesso ai biancostellati di conquistare nove vittorie su altrettante gare disputate e di collocarsi attualmente al primo posto del girone B.

“Un percorso netto quello sino ad ora ottenuto – dice coach Fanciullo – che deve da un lato spingerci a proseguire su quanto di buono abbiamo dimostrato di saper fare, lavorando però su alcune situazioni di gioco che vanno assolutamente migliorate e dall’altro farci comprendere che ci aspetta un girone di ritorno che sarà ancora più difficile di quello di andata. Chi giocherà con noi lo farà con il massimo impegno, cercando di cogliere un risultato di rilievo, potendo sfruttare un approccio mentale certamente più libero del nostro. Di questo i ragazzi sono consapevoli e sapranno trovare motivazioni, qualità ed impegno necessari per poter continuare ad offrire prestazioni all’altezza della situazione. Mi dispiace molto dover allungare ulteriormente il già non breve periodo di pausa fissato dal calendario, perché ritrovare ritmi ed immediata continuità dopo quasi un mese di stop non è mai facile, ma stiamo lavorando in palestra proprio su questi aspetti. Torneremo in campo domenica 16 al PalaMalè contro il Pass Roma, un’ottima squadra che per le sue indubbie qualità di gioco e di roster costituirà un impegno molto duro da affrontare. Speriamo di poter esserci tutti e tornare a disputare un’altra convincente prestazione”.