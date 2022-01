Il punto sulla 14 giornata di promozione

di F. S.

Nel girone A appena tre le gare disputate

NewTuscia – VITERBO – Ok il Tolfa (36 punti) che batte il Nuovo Borgo San Martino (26) succede tutto nel primo tempo, doppietta di Peluso, Piano accorcia le distanze. Il Fregene Macarese (27) batte 3-1 la Fulgur Tuscania (17), ospiti in vantaggio con Bersaglia, nel secondo tempo i locali con Ciarniello (doppietta) e Medori. Il Montefiascone (12) batte 3-1 il Pianoscarano (8), per la compagine di Centaro doppietta di Brachino e Medori, i rionali accorciano con Tartaglia. Rinviate Canale Monterano- Santa Marinella ; Carbognano- Ronciglione United ; Nuova Pescia Romana – Borgo Palidoro; Passoscuro – Aurelia Antico Aurelio; Sorianese- Atlehtic Soccer Academy.