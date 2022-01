“La sera dei racconti” incanta il pubblico del Teatro Caffeina

NewTuscia – VITERBO – È stata una serata ricca di magia ed emozioni quella tenutasi ieri, 5 gennaio 2022, al Teatro Caffeina con “La sera dei racconti”.

Lo spettacolo teatrale, facente pa rte dell’offerta “Teatro è Democrazia”, ha visto gli attori Piermaria Cecchini, Laura Antonini e Maurizio Donsanti incantare i numerosi spettatori che hanno scelto di passare con loro una serata diversa e indimenticabile.

I personaggi interpretati sono stati resi vivi anche dall’atmosfera creata dalle musiche di Luciano Orologi (fiati e arrangiamenti), Andrea Araceli (piano) Steve Laye (contrabbasso) e Roberto Forlini (batteria). Ad arricchire ulteriormente il palco, anche la scenografia a cura di Emanuela Galeotti e le luci di Domenico De Mattia.

Gli appuntamenti con il Teatro Caffeina torneranno in scena domani, 7 gennaio 2022 alle 17.30, con “Lo chiamavano Tyson”. Per l’occasione, dedicata alla narrativa, la giornalista Eleonora Celestini incontrerà lo scrittore Mauro Valentini, autore insieme a Marina Conte Vannini del libro record di vendite nel 2020 “Mio figlio Marco – La verità sul caso Vannini”, che, dopo essersi per anni occupato di casi di cronaca – da Marta Russo a Mirella Gregori, passando per Antonella di Veroli e, appunto, Marco Vannini -, ha deciso di scrivere il suo primo romanzo, ambientato nella periferia romana.

Per maggiori informazioni sugli spettacoli e per prenotare il proprio posto è possibile rivolgersi al numero 351 70 32866, oppure inviare una mail a compagniassociazione@gmail.com.

