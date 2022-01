Covid, l’impegno del sindaco di Acquapendente Terrosi

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Curva epifanica covid virus 19 piatta almeno in chiave aquesiana: erano e rimangono 73 i positivi. Questo il comunicato ufficiale rilasciato dal Comune di Acquapendente poco prima delle ore 15.00 “Oggi ci è giunta dalla ASL la notizia della positività di cinque nostri concittadini. Per tutti loro sono in corso gli accertamenti relativi ai link di contagio. A tutti i nostri concittadini risultati positivi, auguriamo una rapida guarigione. Abbiamo ricevuto anche la comunicazione di cinque negativizzazioni, a loro auguriamo un sereno ritorno alla vita di comunità. 𝐈𝐥 𝐧𝐮𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞𝐠𝐥𝐢 𝐚𝐭𝐭𝐮𝐚𝐥𝐢 𝐜𝐚𝐬𝐢 𝐩𝐨𝐬𝐢𝐭𝐢𝐯𝐢, 𝐫𝐞𝐬𝐭𝐚, 𝐪𝐮𝐢𝐧𝐝𝐢, 𝐬𝐭𝐚𝐛𝐢𝐥𝐞 𝐚 𝟕𝟑”.

Ad annunciare importanti novità il sindacoAlessandra Terrosi : “Verrà realizzato”, sottolinea, “ un servizio di ritiro presidi e farmaci presso la farmacia aziendale dell’ospedale di Montefiascone. Il Comune di Acquapendente insieme ad Auser Tuscia ha predisposto un servizio di supporto dedicato a coloro che non possono recarsi personalmente a ritirare i presidi e farmaci presso la farmacia aziendale dell’ospedale di Montefiascone. Per usufruire del servizio è necessario: Consegnare presso l’ufficio Servizi Sociali del Comune di Acquapendente una delega contenente i dati dell’utente debitamente sottoscritta e copia del suo documento d’identità. Il ritiro dei presidi e dei farmaci presso la farmacia aziendale dell’ospedale di Montefiascone avverrà ogni due lunedì, a partire dal 10 gennaio. Da domani, 7 gennaio, sarà possibile consegnare i fogli di delega presso l’ufficio Protocollo, mentre da martedì, direttamente all’ufficio Servizi Sociali”.