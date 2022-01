Accorpamento Paolo Savi al Liceo scientifico di Tuscania: FdI critica Zingaretti

NewTuscia – TUSCANIA – Tuscania come inizio 2022 ha avuto questo bel regalo dalla Regione Lazio di Zingaretti e dal suo PD: l’accorpamento del Liceo scientifico al ragioneria Paolo Savi.

Atteggiamento a dir poco vergognoso se si pensa che la Direzione Regionale per l’istruzione e formazione, che fa sempre capo alla Regione Lazio, aveva bocciato senza mezzi termini, sia con motivazioni scolastiche che di tipo procedurale, l’accorpamento stesso.

Già i nostri rappresentanti in Provincia ( Grancini in primis) avevano dato soluzioni alternative a tale ipotesi e si erano espressi negativamente sulla proposta di accorpamento, ora FDI, a qualsiasi livello, metterà in atto tutte le azioni possibili per fare annullare una delibera senza senso da tutti i punti di vista. È clamoroso come vengano calpestati i diritti dei ragazzi, dei genitori, degli insegnanti e delle Istituzioni scolastiche.

A tal proposito gli attuali consiglieri provinciali di FDI, Porri e Giampieri, si sono messi a disposizione per contrastare un accorpamento forzato e privo di logica.

Fratelli d’Italia Tuscania