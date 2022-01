Villa Serena, le criticità emerse al consiglio comunale di Montefiascone

NewTuscia – MONTEFIASCONE – Durante il consiglio comunale del 29 dicembre, la discussione tra maggioranza e opposizione ha portato alla luce alcune criticità riguardanti Villa Serena.

L’assessore ai lavori pubblici Luciano Cimarello ha parlato dei maggiori problemi della società partecipata al 100% del comune, “un immobile che ha seri problemi strutturali e la necessità d’interventi di manutenzione straordinaria urgenti”; e al termine del dibattito si è arrivati all’approvazione unanime della proroga del contratto di servizio che era in scadenza il 31 dicembre.

L’amministrazione nel frattempo potrà concentrarsi sulla ricerca di soci. Probabilmente, la via che per villa Serena dovrà passare seguire per il reperimento di un socio privato attraverso un bando, u a procedure che secondo l’assessore Cimarello avrebbe dovuto essere avviata già dalla precedente amministrazione.

Il sindaco Giulia De Santis ha da parte sua affermato la volontà di salvaguardare l’azienda, che è una tra le più importanti nella zona, e di tutelare personale e ospiti.