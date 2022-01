Progetto Ossigeno della regione Lazio, piantati a Bassano in Teverina i nuovi alberi 

NewTuscia – BASSANO IN TEVERINA – Ripartire dalla natura e dagli alberi per migliorare la qualità dell’aria a vantaggio dell’intera comunità. È proprio con questo obiettivo che nella mattinata di ieri, martedì 4 gennaio, so no stati piantati nuovi alberi alla Valle delle Presenze di Bassano in Teverina, ai piedi del borgo.