Previsioni del tempo per Viterbo, Lazio, Italia del 06/01/2022

Viterbo

Poco nuvoloso in mattinata con tempo stabile; nubi in aumento nel pomeriggio, mentre nelle ore serali si attendono deboli piogge sparse. Temperature comprese tra +3°C e +8°C.

Lazio

Tempo asciutto in giornata con nubi sparse nella mattinata via via più consistenti nel pomeriggio; in serata deboli piogge interesseranno le zone centro settentrionali, generalmente più asciutto altrove. Neve in A ppennino oltre i 900 metri.

AL NORD

Al mattino nuvolosità compatta su tutti i settori, con precipitazioni sparse sull’Emilia Romagna, dove saranno possibili deboli nevicate a quote collinari. Al pomeriggio attese aperture a partire dai settori settentrionali, qualche pioviggine sulla Romagna. In serata tempo del tutto asciutto con prevalenza di cieli sereni.

AL CENTRO

Al mattino isolate precipitazioni tra Toscana e Umbria, poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio nuvolosità in aumento su tutti i settori con precipitazioni in estensione su Marche e Abruzzo. In serata maltempo diffuso anche sul Lazio con neve dai 800-900 metri in Appennino.

AL SUD E SULLE ISOLE

Stabilità diffusa al mattino con isolate piogge su Campania e Sardegna occidentale, cieli poco o irregolarmente nuvolosi altrove. Al pomeriggio attese precipitazioni sulle Isole Maggiori con cieli sempre più coperti, non sono previste variazioni di rilievo altrove. In serata peggiora con precipitazioni sparse su tutti i settori. Neve fin verso i 1000 metri in Molise.

Temperature minime e massime in generale diminuzione da nord a sud.