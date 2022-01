Giancarlo Carli ci ha lasciati, se ne va il presidente del Veteran Car Club di Viterbo

NewTuscia – VITERBO / Il lutto che scuote la città

Ieri è scomparso per un male incurabile Giancarlo Carli, presidente del club dal febbraio 2019.

La città di Viterbo è profondamente scossa dall’accaduto, era infatti molto conosciuto per la sua attività alla Cassa di Risparmio, oltre che per la sua passione più grande, quella delle auto storiche.

I funerali del Presidente del Veteran Car Club di Viterbo si svolgeranno domani 6 Gennaio alle ore 15:00 presso il Santuario Basilica di Santa Maria Quercia.