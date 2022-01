Giampieri: “Recupero dei rifiuti abbandonati e salvaguardia dell’ambiente”

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Comprendiamo la politica del “cogliere l’attimo” portata avanti dal gruppo consiliare PRC, ma spesso la correttezza dovrebbe avere la meglio, se non altro per decenza e buonsenso, sulla facile demagogia, soprattutto quando si affronta un tema delicato in merito al quale bisognerebbe fare fronte comune per il bene di tutti.

Quella del decoro urbano è sempre stato un argomento a cui sin dal primo momento questa Amministrazione ha prestato attenzione. La battaglia contro l’abbandono selvaggio dei rifiuti, portata avanti insieme ai Carabinieri forestali, che non posso che ringraziare per il loro impagabile lavoro, ha portato il Comune a investire risorse che si sono tradotte in risultati utili alla collettività: parlo segnalazioni, multe e, non ultimi, numerosi verbali per violazioni risalenti allo scorso dicembre. Grazie a questa attività solerte e costante è stato nella maggior parte dei casi possibile risalire ai responsabili degli abbandoni selvaggi dei rifiuti. Un dato su tutti: solo nell’ultimo mese sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di 1800 euro.

Come già specificato in una nota della Polizia Locale, le azioni di prevenzione del degrado ambientale e di tutela del decoro pubblico proseguiranno soprattutto nelle zone periferiche, tramite l’utilizzo di foto trappole per risalire ai colpevoli che scaricano rifiuti ingombranti e inquinanti in aree non adibite a discarica. Inoltre, per far fronte alle criticità relative all’abbandono dei rifiuti, con determina dirigenziale n. 908 del 27 dicembre 2021, il Comune ha incaricato la società S.A.T.E. spa di provvedere alla rimozione dei rifiuti abbandonati nel territorio comunale. Nei prossimi giorni, pertanto, verranno completati i lavori di raccolta e bonifica delle aree interessate.

Ringraziando per la collaborazione gli enti proprietari delle strade extraurbane del territorio comunale, mi sento di rassicurare i consiglieri del PRC: l’Amministrazione continuerà puntualmente, come fatto fino ad oggi, ad occuparsi del decoro contrastando il degrado. Vale la pena ricordare, qualora per qualcuno ce ne fosse ancora bisogno, anche le numerose giornate ecologiche organizzate dalle forze politiche di maggioranza proprio al fine di sensibilizzare i cittadini civitonici a contrastare l’inciviltà di pochi che danneggia l’immagine di tutti.

Il Sindaco Luca Giampieri