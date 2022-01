Covid. Astorre: “Gazebo danneggiati a Fiumicino è atto vergognoso”

NewTuscia – ROMA – “La notizia dei danneggiamenti avvenuti la scorsa notte, in piazzale Mediterraneo a Fiumicino, dei gazebo che erano in allestimento e che servivano per effettuare i test antigenici agli studenti delle superiori per garantire un rientro in sicurezza a scuola è inaccettabile e vergognosa.

Un atto che non può restare impunito e che danneggia fortemente chi sta lavorando per la ripartenza. Mi auguro vengano individuati al più presto, e puniti, i responsabili”

Lo scrive in un comunicato Bruno Astorre, Senatore e Segretario Pd Lazio