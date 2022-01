“Bugie” al teatro Bianconi di Carbognano

NewTuscia – CARBOGNANO – Dopo due anteprime dedicate alla commedia e alla danza, molto acclamate dal folto pubblico presente in sala, finalmente inizia ufficialmente la nuova stagione del Teatro Bianconi. Domenica 9 gennaio alle ore 17.00 protagonisti sullo storico palcoscenico viterbese saranno Matteo Vacca (già noto al pubblico viterbese per le sue apprezzatissime apparizioni nelle stagioni precedenti) e Morgana Giovannetti con una commedia di Massimiliano Bruno e Sergio Zecca: BUGIE in un adattamento curato sempre da Matteo Vacca per la regia di Marco Simeoli.

Cosa succede dietro i microfoni delle nostre trasmissioni radiofoniche preferite? Questa esilarante commedia, riesce con dissacrante ironia a farci divertire attraverso la storia di due conduttori radiofonici alle prese con una puntata molto speciale, a tratti difficile se non impossibile, del The Night Show. Alle cuffie, dietro il microfono ci sono Leo Battaglia, simpatico ed inaffidabile quarantenne affetto da ludopatia, e Vania Martini spigliata dj, indubbiamente più giudiziosa rispetto al collega, ma anche piuttosto scombinata quando si parla di vita sentimentale. Alle prese con improbabili ascoltatori, alcuni reali altri inventati al momento dai presentatori on air per carenza di chiamate, Leo e Vania passano da una carrellata di brani frutto delle richieste pervenute all’angolino musicale «dediche vintage», allo sfortunato collegamento di mezzanotte con il Tg della notte, passando per rubriche cult, spot di Capodanno e banalissimi giochini che, come in ogni quiz che si rispetti, esigono l’aiutino. Tra una diretta e l’altra i due conduttori si confidano paure, fallimenti, problemi, ma soprattutto tante “Bugie”, che spesso sono costretti a raccontare… e a raccontarsi; infatti lo spettacolo ruota tutto attorno alle sfaccettature caratteriali di questa coppia radiofonica. Molto diversi fra loro, talvolta in competizione ma legati da un passato che li ha visti anche coppia nella vita privata e che li vede ancora assieme anche a trasmissione conclusa legati da un’amicizia sincera.

Un esilarante, imperdibile appuntamento per l’apertura della nuova Stagione del Teatro Bianconi che prevederà 8 spettacoli intriganti e divertenti sino al 24 aprile con due spettacoli al mese pronti a soddisfare la grande voglia di teatro del pubblico.

Per partecipare in massima sicurezza è importante seguire queste indicazioni: è obbligatoria la prenotazione tramite telefono al 340.1045098 anche con WhatsApp, oppure per mail a biglietteria@teatrobianconi.it. La capienza prevista è al 100% quindi tutti i posti sono disponibili. Obbligatori Super Green Pass valido e mascherina FFP2. Per permettere i necessari controlli e per evitare assembramenti si consiglia di giungere a Teatro con congruo anticipo. La sala è sanificata e areata, munita di postazioni di disinfezione delle mani.

Per ulteriori informazioni basta visitare la pagina Facebook del Teatro Bianconi o il sito internet www.teatrobianconi.it oppure telefonare al 340.1045098 anche usando WhatsApp.