Open day Istituto Superiore “Leonardo da Vinci” di Acquapendente

NewTuscia – ACQUAPENENTE – In attesa dell’Epifania quanto di riflettere sui risultati progetto Eduscopio che non premiano totalmente l’idea scolastica dell’ Istituto Omnicomprensivo Leonardo Da Vinci avviata dalla Dirigente Dottoressa Luciana Billi (alcuni plessi viterbesi hanno onestamente una marcia superiore), il complesso dell’istruzione aquesiana presenta il programma Open Day di gennaio che mira principalmente a invogliare famiglie e studenti dell’ultimo anno delle scuole dell’obbligo a continuare il percorso formativo nel proprio territorio.

I cinque percorsi pilota (I.T.T. Chimico Biotecnologie Ambientali, I.T.T. Elettronica e Automazioni, Liceo Scientifico (opzioni Scienze Applicate ed Economico Sociale) verranno presentati durante quattro giornate tematiche in programma in questo mese: (Sabato 15 Gennaio dalle ore 11.30, Domenica 16 dalle ore 14.00, Sabato 22 dalle ore 11.30 e Domenica 23 alle ore 14.00. Per prenotarsi contattare il 339-5672304 (dalle ore 08.00 alle ore 13.00 dal Lunedì al Sabato) mail orienta@ioleonardodavinci.edu.it 1 . Calendario e link disponibili sul sito www.ioleonardodavinci.edu.it